Тюменский "Рубин" уступил рязанскому клубу

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" на домашнем льду уступил - 2:3 (в овертайме) ХК "Рязань" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 17 декабря, сообщает ХК "Рубин".

Сибиряки, занимающие одну из лидирующих позиций, не смогли одолеть середнячка лиги.

Поединок начался для хозяев на минорной ноте. Первое же удаление в их составе привело к голу в ворота Егора Назарова. На второй минуте большинство рязанцев реализовал Александр Акмальдинов, добив отскочившую шайбу в сетку с "пятачка". После перерыва гостям удалось упрочить свое лидерство – на 28-й минуте отличился Владимир Карпов. Интересно, что и Акмальдинов, и автор второго гола в прошлом выступали за "Рубин".

Выровнять матч хозяева льда смогли только в третьем периоде. Причем, отыграться получилось за две секунды до финального свистка.

В овертайме команды обменивались атаками до тех пор, пока Карпов не поразил цель броском в угол с "пятачка" и не принес победу "Рязани".