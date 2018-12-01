Жительницу Челябинской области подозревают в убийстве годовалого сына
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Женщину, подозреваемую в совершении убийства годовалого сына, задержали в Челябинской области, сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.
В с. Ларино Уйского района 21-летняя местная жительница нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну. О произошедшем она сообщила родственникам.
Подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.