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Жительницу Челябинской области подозревают в убийстве годовалого сына

Происшествия, 13:15 19 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, подозреваемую в совершении убийства годовалого сына, задержали в Челябинской области, сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.

В с. Ларино Уйского района 21-летняя местная жительница нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну. О произошедшем она сообщила родственникам.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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# убийство , Челябинская область

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