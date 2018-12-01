Для викуловских дошколят организовали урок "Елкина родня"

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Экологический урок "Елкина родня" для воспитанников детских садов в Викуловском народном краеведческом музее стартовал с 13 декабря, сообщает администрация муниципалитета.

Маленькие посетители, ощупывая иголки, шишки и вдыхая запах хвои, знакомятся с вечнозелеными представителями этого рода, учатся по форме веточек распознавать ель, сосну, кедр и лиственницу. Тактильное взаимодействие с материалом не только расширяет кругозор детей, дает возможность обогатить знания об окружающем мире.

В ходе урока ребята узнали о значении деревьев в природе и жизни человека, а главное — поняли, что вовсе необязательно вырубать ель на Новый год, можно сделать ее своими руками.