Задержаны хакеры, которые похитили у россиян восемнадцать миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полицейские задержали в разных регионах России подозреваемых в краже более 18 млн рублей. Семь человек, по версии следствия, похитили эту сумму у граждан, рассылая им смс-сообщения с вирусными программами, сообщают РИА Новости.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по номерам мобильных телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг, злоумышленники рассылали смс-сообщения с вредоносным программным обеспечением. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства.

Она отметила, что семеро мошенников задержаны в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, в их числе организатор преступлений и изготовитель программы. В ходе обысков в домах хакеров изъяты деньги, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более 1,5 тысячи сим-карт, флэш-карты, модемы и банковские карты.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество".