Тюменская область и Татарстан продолжат сотрудничество

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым и делегацией Республики Татарстан.

На встрече стороны обсудили сотрудничество, стандарты работы и управленческий опыт двух регионов, выразили готовность перенимать лучшие практики, развивать взаимовыгодные отношения.

Губернатор Александр Моор напомнил, что нефтяники Татарстана многое сделали для создания крупнейшего в мире Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. В 1998 году Тюменская область и Республика Татарстан впервые в постсоветском периоде заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Александр Моор выразил уверенность, что этот визит станет очередным шагом в развитии добрых отношений между регионами, послужит их обновлению.

"Пользуясь случаем, прошу вас передать президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову приглашение посетить Тюменскую область в 2019 году. Приглашаю делегацию Татарстана принять участие в десятом Тюменском нефтегазовом форуме в сентябре 2019 года и в торжественной обстановке пролонгировать наше соглашение о сотрудничестве. Срок его действия как раз завершается в следующем году", - отметил губернатор Александр Моор.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поделился мнением о Тюмени. "Город очень ухоженный и чистый, приятные люди, очень комфортно здесь находиться", - сказал он.

Гости также рассказали о своих впечатлениях после посещения Федерального центра нейрохирургии, в котором они провели более трех часов в общении с главным врачом Альбертом Суфиановым, сотрудниками и пациентами.

"Федеральный центр нейрохирургии - это бренд России, Тюмени. Восхищает его оснащенность и мастерство врачей. Нам интересно направлять сюда пациентов, а также студентов на обучение",- отметил Василь Шайхразиев.

Участники встречи обсудили вопросы сохранения и развития языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа. На Тюменской земле живут более 100 тыс. татар. В регионе действуют татарские национальные общественные объединения. Наиболее активные из них национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области, конгресс татар Тюменской области. Региональное правительство поддерживает эти общественные организации.