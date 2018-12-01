  • 24 декабря 201824.12.2018понедельник
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -29..-31 С 3 м/с ветер восточный

Почта России в новогодние праздники будет работать по установленному графику

Общество, 08:07 24 декабря 2018

Тюменского филиала Почты России | Фото: Тюменского филиала Почты России

Почтовые отделения по всей стране 29 декабря будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря - по графику субботы, сообщает Тюменский филиал.

1, 2 и 7 января 2019 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выходные дни , новогодние каникулы , Почта России , режим работы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 24.12.2018Почта России в новогодние праздники будет работать по установленному графику
18:14 23.12.2018Финальный эфир "Политической кухни" можно посмотреть в сети Интернет
18:00 23.12.201824 декабря - события дня
16:56 23.12.2018Илон Маск похвалил российские космические технологии