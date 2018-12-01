  • 20 декабря 201820.12.2018четверг
  • USD67,1121
    EUR76,4742
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Каток на набережной Туры ждет тюменцев

Общество, 12:09 20 декабря 2018

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Открытие катка на набережной Туры начнется 20 декабря в 18 часов, сообщает администрация Тюмени.

В церемонии открытия примут участие глава города Руслан Кухарук и заслуженный тренер России, чемпион РСФСР по хоккею Александр Кузьмин.

Создать атмосферу красивого зимнего праздника для горожан Деду Морозу помогут юные хоккеисты спортивной школы "Рубин" и фигуристы СДЮСШОР "Прибой". Также гостей ждет послание-сюрприз от коллег главного новогоднего волшебника из разных стран мира, поэтому организаторы советуют, заранее повторить их имена.

Всего в период предновогодних праздников в Тюмени открыто 116 ледовых объектов, в том числе 90 хоккейных кортов и 26 ледовых площадок.

Площадь катка у моста Влюбленных составляет около 2,5 тыс. кв. метров, общая площадь всех ледовых площадок Тюмени – более 118 тыс. кв. метров.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# каток , набережная Туры , фигурное катание , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 20.12.2018Более сотни тюменских школьников посетят Кремлевскую елку
13:04 20.12.2018Продвижение проекта "Умный регион" обсудят в опорном вузе
12:42 20.12.2018Ямальские автозимники закроют на период сильных морозов
12:31 20.12.2018Тридцать пять семей Заводоуковского округа получат жилье в 2019 году