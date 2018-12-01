Каток на набережной Туры ждет тюменцев

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Открытие катка на набережной Туры начнется 20 декабря в 18 часов, сообщает администрация Тюмени.

В церемонии открытия примут участие глава города Руслан Кухарук и заслуженный тренер России, чемпион РСФСР по хоккею Александр Кузьмин.

Создать атмосферу красивого зимнего праздника для горожан Деду Морозу помогут юные хоккеисты спортивной школы "Рубин" и фигуристы СДЮСШОР "Прибой". Также гостей ждет послание-сюрприз от коллег главного новогоднего волшебника из разных стран мира, поэтому организаторы советуют, заранее повторить их имена.

Всего в период предновогодних праздников в Тюмени открыто 116 ледовых объектов, в том числе 90 хоккейных кортов и 26 ледовых площадок.

Площадь катка у моста Влюбленных составляет около 2,5 тыс. кв. метров, общая площадь всех ледовых площадок Тюмени – более 118 тыс. кв. метров.