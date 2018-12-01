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"Рубин" дома одолел воронежский клуб

Спорт, 11:36 20 декабря 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

С счетом 1:0 тюменские хоккеисты дома победили команду "Буран" из Воронежа в рамках чемпионата Высшей лиги 19 декабря, сообщает ХК "Рубин".

Сотая шайба Дениса Ячменёва стала для "Рубина" победной.

Единственную заброшенную шайбу встречи тюменские болельщики увидели в середине второго периода. На 38-й минуте был удален самый опытный и титулованный игрок "Бурана" Игорь Мирнов, и хозяева льда наконец-то забили, реализовав большинство. Вскоре красный свет вновь загорелся за голкипером гостей. Однако взятие ворот засчитано не было. Судья решил, что Рехтин совершил намеренное движение ногой, переправляя шайбу в цель.

В итоге "Рубин" с 56 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы. 23 декабря он на выезде сыграет с "Горняком" в Учалы.

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# ВХЛ , хоккей

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