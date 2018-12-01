Снос незаконных гаражей в Тюмени закончат в 2020 году

| Фото: metallsol.ucoz.ru | Фото: metallsol.ucoz.ru

Удовлетворение темпами сноса самовольно установленных временных объектов в Тюмени высказал заместитель председателя комиссии по градостроительству и землепользованию, депутат гордумы Дмитрий Антипов.

Обсуждение вопроса о ходе работ по демонтажу незаконных металлических гаражей и погребов, которые препятствуют благоустройству дворов, депутаты городской думы рассмотрели на очередном заседании.

"Коллеги-депутаты сделали акцент на том, что число самовольно установленных объектов увеличилось, но заместитель главы города Максим Афанасьев пояснил, что принят ряд кадровых решений, чтобы ужесточить контроль. Сегодня учтены все самовольно установленные постройки, идет судебный процесс, чтобы признать их незаконность, затем они подлежат сносу, - отметил депутат. - По опыту скажу - сталкиваемся с тем, что на данных объектах администрация расклеивает информацию для собственников с просьбой обратиться с документами, проверить правильность оформления и законность, но люди отказываются. И зачастую, когда есть решение суда и приезжает специализированная организация для демонтажа, появляется собственник. Однако судебное решение уже вступило в силу, людям стараемся это пояснять. Думаю, мы будем больше давать информации на сайте гордумы, чтобы люди видели, что было - что стало, мы должны создать благоустроенные безопасные площадки".

Около 1,4 тыс. объектов демонтировали в Тюмени за 2018 год, такая же судьба в ближайшие месяцы ждет еще около 3 тыс. объектов. Около 95 % всех сооружений обычно сносятся добровольно, с согласия и при участии владельцев. Остальные - бесхозные - по решению суда, и это несколько замедляет работу по освобождению территории. Однако планируется, что уже в 2019 году от незаконных металлических гаражей полностью очистят муниципальные земли Восточного, Центрального и Ленинского округа, в Калининском работу завершат в течение 2020 года, сообщил заместитель главы города Максим Афанасьев.

"Как таковых организационно-правовых препятствий для решения поставленной задачи не существует, и в зависимости от того, есть владелец или нет, решение задачи достигается", - уточнил он.

Отвечая на вопрос депутатов, Максим Афанасьев пояснил принципы, в соответствии с которыми ведется работа по сносу погребов на бесхозных и муниципальных территориях. Демонтажу в первую очередь подлежат объекты, которые находятся в зонах, где ведется ремонт или строительство транспортной инфраструктуры. От них избавляются и в том случае, когда объекты находятся на виду и существенно портят облик города.

Заместитель главы города отметил, что с 2015 года в городе ежегодно избавляются минимум от 1 тыс. незаконно возведенных гаражей и погребов. Всего же за время проведения работ в Тюмени убрали более 100 тыс. таких построек.

Татьяна Ковалева