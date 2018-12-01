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В Сургуте кладовщик украл из посылки ювелирные изделия

Происшествия, 16:54 20 декабря 2018

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Уголовное дело в отношении кладовщика, присвоившего чужие ювелирные изделия, возбудили в Сургуте, сообщает УМВД России по Югре.

В дежурную часть обратился директор одной из курьерских служб города. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил содержимое одной из посылки. Сумма ущерба составила более 112 тыс.рублей. Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 29-летний кладовщик данной организации.

При сортировке он увидел опись одной из посылок, в которой находились ювелирные изделия. Незаметно вскрыв коробку, мужчина присвоил содержимое. Золотые цепочки подозреваемый сдал в ломбард, вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# кража , посылка , Югра

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