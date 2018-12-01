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В Надыме двоих юношей осудят за сбыт наркотиков

Происшествия, 18:51 20 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих юношей, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков, осудят в Надыме, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Осенью 2018 года 17-летний юноша согласился заняться распространением наркотических средств на территории города за вознаграждение. Позже он предложил 18-летнему приятелю также поработать курьером.

Юноши получали наркотические средства, фасовали их на мелкие партии и прятали в различных местах на территории города. После этого получали денежное вознаграждение.

Действия злоумышленников были пресечены, когда пьяных юношей на улице задержали сотрудники полиции. Была установлена их причастность к преступной деятельности по распространению наркотических средств.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# Надым , наркотики

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