В Надыме двоих юношей осудят за сбыт наркотиков

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Двоих юношей, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков, осудят в Надыме, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Осенью 2018 года 17-летний юноша согласился заняться распространением наркотических средств на территории города за вознаграждение. Позже он предложил 18-летнему приятелю также поработать курьером.

Юноши получали наркотические средства, фасовали их на мелкие партии и прятали в различных местах на территории города. После этого получали денежное вознаграждение.

Действия злоумышленников были пресечены, когда пьяных юношей на улице задержали сотрудники полиции. Была установлена их причастность к преступной деятельности по распространению наркотических средств.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.