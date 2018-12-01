На конкурсе журналистских работ о борьбе с онкологическими заболеваниями ждут тюменских блогеров и СМИ

| Фото: ОП РФ | Фото: ОП РФ

Журналистов печатных и электронных СМИ, теле- и радиожурналистов, блогеров из всех регионов страны приглашают принять участие в конкурсе "Борьба с онкологией касается каждого. Здесь и сейчас! Завтра будет поздно!". Организаторами конкурса выступают Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" и Общественная палата РФ.

Победителей определят по четырем номинациям: "Публикация", "Интернет-проект", "ТВ-программа", "Радиопроект". Работы могут быть выполнены как в традиционных, так и в современных нестандартных форматах. Конкурс нацелен на распространение информации о современных технологиях в профилактике и лечении онкологических заболеваний, о социально ответственном бизнесе, который поддерживает проекты некоммерческого сектора по борьбе с раком, о программах общественных организаций в поддержку онкологических пациентов.

Лауреатов конкурса объявят 25 января, а их награждение состоится 3 февраля 2019 года в Государственном Кремлевском дворце на торжественной церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!". Каждый из победителей получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей, сообщают в ОП РФ.

К участию в конкурсе допускаются печатные материалы, видео и аудиоматериалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 декабря 2018 по 15 января 2019 года. Оценивать конкурсные работы будут ведущие онкологи страны и независимые авторитетные эксперты. В числе основных критериев оценки злободневность темы, оригинальный творческий замысел и острота подачи материала, глубина раскрытия темы, эстетика и уровень исполнения, общественный резонанс.

Конкурсные работы принимаются до 15 января 2019 года в электронном виде по адресу: press@russcpa.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (926) 155-77-35.