Тюменская биатлонистка стала четвертой на Кубке IBU в Обертиллахе

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

Всего двух секунд не хватило тюменской биатлонистке Виктории Сливко до бронзы в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллахе 20 декабря, сообщает Союз биатлонистов России.

Она показала четвертый результат в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллахе.

Первое место разыграли Каролин Коломбо и Надин Хорхлер. Итальянка при такой же точности оказалась на шесть десятых секунды быстрее, чем представительница Германии. Екатерина Мошкова после третьего рубежа была первой, но два промаха отбросили ее на 19 место. Ямальская биатлонистка Лариса Куклина восемнадцатая.