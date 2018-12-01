  • 20 декабря 201820.12.2018четверг
  • USD67,1121
    EUR76,4742
  • В Тюмени -16..-18 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменцев приглашают в новогодний Upgrade на двухэтажном автобусе

Общество, 19:06 20 декабря 2018

Фото пресс-службы ТКТО

"Новогодний Upgrade" - это удивительное вечернее путешествие по Тюмени на двухэтажном автобусе, организованное Тюменским музейно-просветительским объединением. Принять участие в программе жители и гости города смогут 21, 22, 28 и 29 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ТМПО, 21 декабря экскурсии стартуют в 19 часов 30 минут и 20 часов 40 минут, а 22, 28 и 29 декабря начало экскурсии запланировано на 19 и 20 часов. Участники насладятся очарованием неоновых огней Тюмени, поучаствуют в веселых конкурсах, загадают желание под блеск бенгальских огней на мосту Влюбленных.

Стоимость билета - 350 рублей. Возрастное ограничение - 12+. Автобус отправляется от остановки "Набережная". Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусная экскурсия , музей , Новый год , Тюмень , экскурсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:06 20.12.2018Тюменцев приглашают в новогодний Upgrade на двухэтажном автобусе
18:10 20.12.2018Социально незащищенным жителям области возместят затраты на оборудование для цифрового телевидения
18:00 20.12.201821 декабря - события дня
17:49 20.12.2018На конкурсе журналистских работ о борьбе с онкологическими заболеваниями ждут тюменских блогеров и СМИ