Тюменцев приглашают в новогодний Upgrade на двухэтажном автобусе

Фото пресс-службы ТКТО Фото пресс-службы ТКТО

"Новогодний Upgrade" - это удивительное вечернее путешествие по Тюмени на двухэтажном автобусе, организованное Тюменским музейно-просветительским объединением. Принять участие в программе жители и гости города смогут 21, 22, 28 и 29 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ТМПО, 21 декабря экскурсии стартуют в 19 часов 30 минут и 20 часов 40 минут, а 22, 28 и 29 декабря начало экскурсии запланировано на 19 и 20 часов. Участники насладятся очарованием неоновых огней Тюмени, поучаствуют в веселых конкурсах, загадают желание под блеск бенгальских огней на мосту Влюбленных.

Стоимость билета - 350 рублей. Возрастное ограничение - 12+. Автобус отправляется от остановки "Набережная". Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.