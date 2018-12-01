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Работу тюменского центра профориентации отметили на федеральном уровне

Общество, 16:54 21 декабря 2018

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Организационную модель работы тюменского Центра профориентации необходимо транслировать в другие субъекты России. Такое мнение высказал заместитель начальника управления Федеральной службы по труду и занятости Леонид Клигерман в рамках визита в Тюмень, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

"Мне очень понравилось, как организована работа в Тюменской области. Специалисты центров занятости готовы к работе с гражданами, а в центре профориентации есть все для преемственности поколений и выбора профессии", - отметил Леонид Клигерман.

Он также принял участие в расширенном заседании областной рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости в целях реализации решений, связанных с изменением пенсионного возраста.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании участвовали руководители рабочих групп 26 муниципалитетов области, Центры занятости населения региона, представители областного Совета профсоюзов и Регионального объединения работодателей.

Заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова сообщила, что сохранение уровня занятости граждан предпенсионного возраста относится к приоритетным задачам органов власти. В регионе разработан комплекс мер, призванный обеспечить соблюдение трудовых прав граждан и сохранить возможность занятости для таких соискателей.

Директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич проинформировала, что в регионе работают консультационные пункты для граждан предпенсионного возраста. Специалисты не только информируют тюменцев об изменениях законодательства и возможных мерах поддержки, но и помогают подготовить резюме. С работодателями ведется работа по вопросу формирования банка вакансий, в том числе с гибкими формами занятости.

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# занятость , Лариса Теплоухова , Надежда Мазуркевич , предпенсионный возраст

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