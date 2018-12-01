В Тюмени осуждена ОПГ из Казахстана за кражи из незапертых квартир

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Пять граждан Казахстана осуждены в Тюмени за кражи из незапертых квартир, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 февраля 2018 года 5 граждан Казахстана, объединившись в организованную преступную группу, на Toyota Camry приехали в Тюмень для совершения квартирных краж. Они подыскивали незапертые квартиры и похищали шубы, деньги, ювелирные украшения и ключи от машин.

Действуя разным составом, злоумышленники обворовали шесть квартир. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил около 360 тыс. рублей. Кроме того, члены группировки с помощью украденных ключей попытались совершить кражи из двух машин, но ценного там ничего не нашли.

Гастрольный тур казахстанцев прервали сотрудники тюменской полиции, которые задержали их 12 февраля в Тюмени во время передвижения по городу. В машине были обнаружены украденные шубы. Кроме того, в ломбарде удалось найти и часть похищенных ювелирных изделий.

Суд назначил четырем злоумышленникам соответственно 8 лет, 7 лет 6 месяцев, 5 лет, 1 год 6 месяцев лишения свободы. Трое из них будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а один в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил три заявленных иска о возмещении ущерба на общую сумму около 70 тыс. рублей.

Пятому соучастнику был назначен 1 год 3 месяца лишения свободы и он был освобожден в зале суда, поскольку один день содержания в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии. На день вынесения приговора этот подсудимый отбыл срок.