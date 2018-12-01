Тюменские энергетики обеспечивают стабильность энергосистемы

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Качественная и надежная работа тюменской энергосистемы во многом определяет конкурентоспособность региональной экономики, инвестиционную привлекательность, развитие новых высокотехнологичных производств. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Глава региона отметил, что от добросовестного труда энергетиков напрямую зависит благополучие и комфорт тюменцев.

"В Тюменской области успешно функционирует крупнейший электроэнергетический комплекс, мощности которого могут обеспечить потребности не только нашего региона, но и соседних. Благодаря модернизации производственных процессов и оборудования, внедрению новых инновационных технологий и форм работы с потребителями, профессионализму и ответственности работников, их оперативным и слаженным действиям обеспечена бесперебойна работа энергосистемы", - говорит в поздравлении.

Александр Моор выразил уверенность, что бесценный опыт ветеранов отрасли, высокая компетентность нынешних специалистов будут и в дальнейшем гарантом энергетической безопасности Тюменской области.

Губернатор пожелал энергетикам безаварийной работы, новых успехов и достижений, крепкого здоровья и счастья.