Тюменец предстанет перед судом за смертельное ДТП

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

28-летнего жителя Тюмени будут судить водителя, который будучи лишенный прав за пьяную езду, вновь пьяный сел за руль и совершил смертельное ДТП, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 7 ноября 2018 года мужчина поссорился с женой, сел за руль Honda Civic и поехал в ночной клуб, где пил спиртное. Вскоре к нему приехала 21-летняя знакомая. Около двух часов ночи 8 ноября обвиняемый засобирался домой, его спутница не смогла отговорить, чтобы он пьяный не садился за руль. В итоге девушка села к пьяному в машину и погибла.

По версии следствия, водитель на ул. Пермякова не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося грузовика Volvo с полуприцепом и врезался в полуприцеп. От удара легковой автомобиль отбросило на мачту уличного освещения. Пассажирка погибла на месте, а водитель на "скорой" был доставлен в больницу.

Обвиняемый хоть и не сразу, но признал свою вину в смертельной аварии. По решению суда он заключен под стражу.

Установлено, что мужчина ранее, в июне 2017 года, был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на 1 год 7 месяцев лишения свободы за пьяную езду. Между тем выводов для себя не сделал, что и привело к трагедии.

Прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.