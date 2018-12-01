Группа компаний "Интерлизинг" открыла филиал в Тюмени

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Группа компаний "Интерлизинг" продолжает расширять региональные границы. Во втором полугодии были открыты филиалы в городах Краснодар, Самара и Тюмень.

Интерлизинг на рынке лизинга существует с 1999 года, и по данным рейтингового агентства Эксперт РА, по итогам работы за 9 месяцев 2018, занимает 15 место среди лизинговых компаний Уральского федерального округа.

Интерлизинг предоставляет для своих клиентов возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взять в лизинг легковой и грузовой транспорт, специальную, строительную, сельскохозяйственную технику, оборудование российских и зарубежных производителей. Благодаря партнерству с заводами-изготовителями, компания предлагает множество специальных предложений с выгодой для клиента.

Руководитель Уральского дивизиона Руслан Моллаев отмечает: "Компания следует плану развития стратегически важного Уральского региона. Открытие филиала в городе Тюмени позволит существенно повысить доступность, качество и скорость услуг для наших Лизингополучателей и Партнеров".

Мы находимся по адресу: ул. Челюскинцев, 59а. оф.309, Тел.: +7 (3452) 69-22-04

Справка о компании Интерлизинг:

Интерлизинг - универсальная лизинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг преимущественно клиентам малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 01.10.2018 года:

· лизинговый портфель компании составляет 16 млрд рублей,

· объем нового бизнеса составил 6,9 млрд рублей,

· общее количество заключенных договоров за 9 месяцев 2018 года – 1 568 шт.

· региональная сеть составляет 13 филиалов.

Дополнительная информация на сайте www.ileasing.ru, телефон + 7 (812) 389-60-60, доб.1018.