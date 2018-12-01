Тюменская биатлонистка стала лучшей из россиянок в спринте на третьем этапе Кубка мира

| Фото: static.biathlonrus.com | Фото: static.biathlonrus.com

Ирина Старых из Тюмени замкнула десятку сильнейших в спринте третьего этапа Кубка мира по биатлону в Чехии 21 декабря, сообщает Союз биатлонистов России.

Спортсменка отстрелялась без единого промаха и, заняв десятое место, значительно опередила своих соотечественниц в турнирной таблице. За пределами первых тридцати мест расположились Екатерина Юрлова-Перхт (31) и Анастасия Морозова (38), еще дальше, в восьмом десятке, оказались Валерия Васнецова (73) и Маргарита Васильева (78).

"Если не считать падения, то можно было выступить лучше сегодня. Даже побороться за восьмое место. Но в целом я довольна своим выступлением, мне не так физически тяжело, по сравнению с этапом в Хохфильцине. Плодотворная работа летом и весь подготовительный период, настрой на гонку даёт мне возможность справляться со стрельбой на ноль, но не всегда пока меня это выручает. В пасьюте буду выходить и настраиваться на хорошую стрельбу и хороший ход", - прокомментировала свой спринт Ирина Старых.

Выступление позволило тюменской биатлонистке подняться в общем зачете Кубка мира на пятое место.