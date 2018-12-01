В Конго расследуют причины крушения самолета Ан-26 с тремя пилотами из России

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Грузовой самолет Ан-26 (бортовой номер 9S-AGB) разбился 21 декабря неподалеку от столицы Конго, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на специализированный авиационный портал International Flight Network.

На борту находились восемь человек, никто из них не выжил. Катастрофа произошла в гористой местности, в районе происшествия шел дождь.

В твиттере посольства России в Демократической Республике Конго отмечается, что "по неподтвержденным данным, на борту находились 23 человека, среди них три члена экипажа, имеющих российское гражданство".

"В Конго разбился грузовой самолет украинского производства Ан-26 местной авиакомпании, им управлял экипаж в составе трех граждан РФ, получивших образование в российских летных училищах, однако не являющихся сотрудниками ни одной из российских компаний", - цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам.