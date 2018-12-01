Первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый рабочий день у россиян в будущем году - среда, 9 января 2019 года. Таким образом, первая рабочая неделя следующего года продлится три дня - до пятницы, 11 января включительно, напоминает "Интерфакс" со ссылкой на Роструд.

Ровно через неделю в России начнутся десятидневные новогодние выходные - с 30 декабря по 8 января включительно.

Новогодним выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя - с понедельника, 24 декабря, по субботу 29 декабря.

Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, отметил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавляют выходные дни к празднованию Первомая в 2019 году (2 и 3 мая, четверг и пятница).