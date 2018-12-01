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Новогодние поздравления пассажиров электричек разместят на видеоэкранах

Общество, 11:36 21 декабря 2018

РЖД во Вконтакте | Фото: РЖД во Вконтакте

Пассажиры пригородных поездов смогут поздравить родных и близких с Новым годом с видеоэкранов на вокзалах Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО-Югры с 20 декабря 2018 года по 9 января 2019, сообщает Свердловская пригородная компания.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 29 декабря выслать на адрес SPKpress@svrw.ru фото человека (или совместное фото), которому адресовано пожелание. В письме нужно указать фамилию, имя и город адресата и поздравителя, а также добавить текст (не более 200 символов). Важное условие - к фотографии должно быть приложено сканированное изображение билета Свердловской пригородной пассажирской компании. Изображения будут транслироваться на экранах компании не меньше суток. Фотографии должны соответствовать тематике акции, быть достаточно четкими и не нести информацию негативного характера.

Напомним, видеоэкраны размещены в зоне пригородных касс на вокзалах регионов присутствия компании. К примеру, в Свердловской области работает 34 экрана (в том числе семь в Екатеринбурге), в Челябинской области – 16 (восемь – на пригородном вокзале Челябинска), в Тюменской области – 9 (два в Тюмени). На них транслируется изменения в расписании и социальные ролики.

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# Новый год , поздравление , пригородные поезда , Свердловская железная дорога

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