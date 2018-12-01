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В Пермском крае объявлен траур по погибшим шахтерам

Происшествия, 14:59 23 декабря 2018

www.ria.ru. Предоставлено оперативным штабом | Фото: www.ria.ru. Предоставлено оперативным штабом

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия" строителям, сообщает "Интерфакс".

"Сейчас подписаны документы. 24 декабря в (Пермском - ИФ) крае - день траура", - сообщил он журналистам в ходе брифинга.

По его словам, также подписаны все распоряжения по выплатам семьям погибших. "По 1 миллиону рублей получат семьи (погибших - ИФ) независимо о того, из каких регионов ребята были", - отметил Решетников.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

На данный момент известно об обнаружении тел восьми из девяти заблокированных в шахте человек, однако сомнений в гибели всех девяти шахтеров уже не осталось.

Прокуратура Пермского края начала проверку в связи с трагедией на шахте. В ходе проверки надзорному органу предстоит проверить соблюдение законодательства, регламентирующего соблюдение техники безопасности на предприятии, а также соблюдение пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура будет осуществлять надзор за расследованием уголовного дела.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

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