Александр Моор поздравил тюменских биатлонистов с успешным выступлением на этапе Кубка мира

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Успешные выступления тюменских биатлонистов на этапе Кубка мира в Чехии высоко оценил глава региона Александр Моор.

"В очередной раз убедился в том, что наши спортсмены - одни из самых достойных в любых видах спорта. На третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место Александр Логинов, представляющий в сборной Тюменскую область, в спринте и гонке преследования взял два серебра. Этим он укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира. Евгений Гараничев, другой наш биатлонист, пришел сегодня третьим к финишу в масс-старте. Молодец, Женя! Горжусь нашими спортсменами и верю, что это не последние их победы, золото только впереди!", - написал Александр Моор на своей странице в Instagram.

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Евгений Бабенко