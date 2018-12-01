  • 23 декабря 201823.12.2018воскресенье
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -30..-32 С 3 м/с ветер восточный

Александр Моор поздравил тюменских биатлонистов с успешным выступлением на этапе Кубка мира

Губернатор, 20:15 23 декабря 2018

biathlonrus.com | Фото:

Успешные выступления тюменских биатлонистов на этапе Кубка мира в Чехии высоко оценил глава региона Александр Моор.

"В очередной раз убедился в том, что наши спортсмены - одни из самых достойных в любых видах спорта. На третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место Александр Логинов, представляющий в сборной Тюменскую область, в спринте и гонке преследования взял два серебра. Этим он укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира. Евгений Гараничев, другой наш биатлонист, пришел сегодня третьим к финишу в масс-старте. Молодец, Женя! Горжусь нашими спортсменами и верю, что это не последние их победы, золото только впереди!", - написал Александр Моор на своей странице в Instagram.

biathlonrus.com

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Логинов , Александр Моор , биатлон , Евгений Гараничев , Кубок мира по биатлону

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 23.12.2018Александр Моор поздравил тюменских биатлонистов с успешным выступлением на этапе Кубка мира
09:04 22.12.2018Тюменские энергетики обеспечивают стабильность энергосистемы
17:35 21.12.2018Александр Моор подвел предварительные итоги года
12:20 20.12.2018Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником