В Тюмени раскрыто убийство тринадцатилетней давности

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Убийство, совершенное 13 лет назад, раскрыли тюменские следователи, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В апреле 2005 года в колодце недалеко от ТЭЦ -2 были обнаружены скелетированные останки мужчины с признаками насильственной смерти. Личность была установлена, им оказался мужчина без определенного места жительства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело длительное время оставалось нераскрытым, потом производство по нему было приостановлено.

47-летний мужчина без определенного места жительства, осужденный в 2009 году на пожизненное заключение за убийство шести мужчин, признался в новом убийстве.

В сентябре 2004 года между осужденным и потерпевшим произошел конфликт. Они не поделили между собой металлолом, который собирали и сдавали в пункты приема. Злоумышленник металлической трубой нанес несколько ударов по голове сопернику. От полученных ранений, последний скончался на месте, осужденный сбросил тело в технический колодец.

Уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.