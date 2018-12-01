Уватнефтегаз внедрил цифровое управление объектами энергетики

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ООО "РН-Уватнефтегаз" завершило автоматизацию управления объектами энергетики из единого оперативно-диспетчерского центра. Это стало очередным этапом по созданию "цифрового месторождения", сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Энергосистема Уватского проекта обеспечивает автономные месторождения, находящиеся на значительном удалении, что требует круглосуточного мониторинга. Внедрение программного комплекса на базе информационно-технической платформы отечественного производства позволило существенно повысить уровень надежности и эффективности энергоснабжения.

Центр оборудован комплексом сбора, обработки и хранения данных о параметрах режима работы оборудования энергосистем Уватского проекта, отображение которых происходит в реальном времени на видеостене. Высокая степень автоматизации позволяет диспетчеру управлять режимами работы энергосистем в онлайн режиме и прогнозирует возможные отклонения от заданного режима.

В настоящее время ведется работа по расширению возможностей и функционала системы управления за счет увеличения количества отслеживаемых показателей и объектов.

Под руководством энергетического диспетчерского центра в наступающем году "РН-Уватнефтегаз" будет осуществлять подключение электроснабжения месторождений к Единой энергосистеме России, что позволит повысить надежность обеспечения электроэнергией объектов Уватского проекта.

В настоящее время объекты генерации на Уватском проекте представлены газотрубинными и газопоршневыми электростанциями суммарной мощностью 159 МВт. В 2019 году предусмотрен ввод в эксплуатацию дополнительных объектов энергетической инфраструктуры "РН-Уватнефтегаза" - семи подстанций и более 500 км линий электропередач.

Цифровизация и ускоренное технологическое развитие – ключевые элементы программы "цифровое месторождение", которая является составной частью Стратегии "Роснефть-2022", ориентированной на качественное изменение бизнеса Компании.