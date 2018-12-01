  • 24 декабря 201824.12.2018понедельник
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -31..-33 С 3 м/с ветер восточный

На пожаре в многоэтажке в Новом Уренгое погиб человек

Происшествия, 12:45 24 декабря 2018

86.mchs.gov.ru/ | Фото: 86.mchs.gov.ru/

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Новом Уренгое 23 декабря. С огнем боролись 11 человек, сообщает МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. Юбилейная поступило на пульт дежурного в 20 часов 17 минут. Горела квартира на шестом этаже. К приезду пожарных люди эвакуировались из дома самостоятельно.

Спасатели немедленно приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения в квартире, где находился очаг пожара, было найдено тело мужчины. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Пожар повредил две квартиры. На месте происшествия работают дознаватели МЧС.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МЧС , пожары , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 24.12.2018В Тюмени раскрыто убийство тринадцатилетней давности
12:45 24.12.2018На пожаре в многоэтажке в Новом Уренгое погиб человек
12:23 24.12.2018На пожаре в дачном доме в Югре погиб пенсионер
14:59 23.12.2018В Пермском крае объявлен траур по погибшим шахтерам