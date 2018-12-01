На пожаре в многоэтажке в Новом Уренгое погиб человек

| Фото: 86.mchs.gov.ru/ | Фото: 86.mchs.gov.ru/

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Новом Уренгое 23 декабря. С огнем боролись 11 человек, сообщает МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. Юбилейная поступило на пульт дежурного в 20 часов 17 минут. Горела квартира на шестом этаже. К приезду пожарных люди эвакуировались из дома самостоятельно.

Спасатели немедленно приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения в квартире, где находился очаг пожара, было найдено тело мужчины. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Пожар повредил две квартиры. На месте происшествия работают дознаватели МЧС.