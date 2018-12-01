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На время сильных морозов тюменским водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок

Общество, 12:31 24 декабря 2018

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Аномально холодная погода ожидается в Тюменской области 24–27 декабря. На время сильных морозов водителям стоит воздержаться от дальних поездок, сообщает Уралуправтодор.

Как отметили в ведомстве, в ближайшие три дня прогнозирует на юге Тюменской области местами среднесуточную температуру воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов. Ослабление морозов ожидается днем 27 декабря.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. По возможности рекомендуется на время сильных морозов исключить поездки на дальние расстояния.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по телефону 8800-200-63-06 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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# трассы , Уралуправтодор

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