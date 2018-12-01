Проект "Великие имена России" продолжится в дизайне аэропортов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Великие имена России" продолжится в дизайне аэропортов, сообщает Общественная палата РФ.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в ближайшее время проведет встречу с владельцами и топ-менеджерами ряда аэропортов — участников проекта "Великие имена России", чтобы обсудить с ними перспективы оформления специальных экспозиционных зон, посвященных победителям конкурса.

В качестве одного из вариантов обсуждается идея объявления конкурса дизайнерских проектов для соответствующего оформления аэропортов.

По мнению руководителя Общественной палаты, к обсуждению идей и концепций должны быть подключены представители научного, исторического и музейного сообщества, эксперты и широкая общественность.

"Задачей Общественной палаты в этом процессе является обеспечение всестороннего диалога: мы должны максимально учесть пожелания людей, чтобы оформление аэропортов проходило при участии широкой общественности", — отметил Фадеев. - Процесс должен быть таким же открытым, как и выбор имен, а сам проект, целью которого является сохранение исторической памяти, должен стать частью общественного пространства, культурной среды россиян. Благодаря своим масштабам он уже стал поистине народным".

Глава ОП РФ также отметил, что для аэропортов присвоение имени — "это и вопрос имиджа, и возможность организации интересной коммуникации с пассажирами".