На пожаре в дачном доме в Югре погиб пенсионер
| Фото: hmao.sledcom.ru
Тело пожилого мужчины обнаружили при тушении пожара в дачном доме в СОНТ "Кузьмичи" под Ураем в Югре 23 декабря, сообщает окружное СУ СК РФ.
Признаков насильственной смерти не обнаружено, отметили в ведомстве. Назначена судебно-медицинская экспертиза, причину пожара выясняют дознаватели.
По предварительной версии специалистов противопожарной службы МЧС округа, возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации электроприборов. Комната, где находился мужчина отапливалась несколькими обогревателями, не отвечавшими требованиям безопасности.