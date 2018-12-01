  • 24 декабря 201824.12.2018понедельник
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -31..-33 С 3 м/с ветер восточный

На пожаре в дачном доме в Югре погиб пенсионер

Происшествия, 12:23 24 декабря 2018

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Тело пожилого мужчины обнаружили при тушении пожара в дачном доме в СОНТ "Кузьмичи" под Ураем в Югре 23 декабря, сообщает окружное СУ СК РФ.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, отметили в ведомстве. Назначена судебно-медицинская экспертиза, причину пожара выясняют дознаватели.

По предварительной версии специалистов противопожарной службы МЧС округа, возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации электроприборов. Комната, где находился мужчина отапливалась несколькими обогревателями, не отвечавшими требованиям безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожар , следователи , ХМАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 24.12.2018В Тюмени раскрыто убийство тринадцатилетней давности
12:45 24.12.2018На пожаре в многоэтажке в Новом Уренгое погиб человек
12:23 24.12.2018На пожаре в дачном доме в Югре погиб пенсионер
14:59 23.12.2018В Пермском крае объявлен траур по погибшим шахтерам