Тюменские пловцы завоевали серебро на турнире в Санкт-Петербурге

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

Тюменские пловцы Дмитрий Мальцев и Софья Сподаренко завоевали серебряные медали на XII международном турнире "Кубок Сальникова" в Санкт-Петербурге 22 декабря, сообщает ЦСП72.

В эстафетном плавании 4х100 метров вольным стилем в составе смешанной сборной отличилась атлеты Дмитрий Мальцев и Софья Сподаренко стали обладателями серебра.

Всего в турнире приняли участие 264 спортсмена (177 мужчин и 87 женщин). 176 представляли 42 российских региона, в том числе пловцы Тюменской области, 49 участников из Санкт-Петербурга и 39 иностранных спортсменов из 13 стран мира (Дания, Германия, Украина, Литва, Латвия, Казахстан, Венгрия, Финляндия, Бразилия, Австрия, Беларусь, Армения, Молдова).