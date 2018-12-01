Дошколята Лабытнанги получили новый детский сад

| Фото: ИА «Север-Пресс» | Фото: ИА «Север-Пресс»

Детский сад "Снежинка", рассчитанный на 300 детей, открыли в Лабытнанги 24 декабря. В торжественной церемонии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает ИА "Север-Пресс".

Он сказал, что для города — это долгожданное событие и добавил, что на Ямале скоро появится еще 31 дошкольное учреждение.

Глава администрации города Марина Трескова сообщила: "Для нашего города — это большой подарок. Мы приложим максимум усилий, чтобы этот дворец стал центром профилактики здоровья для всех наших маленьких лабытнангских детей".

В новом корпусе есть ясли, которые могут посещать малыши, начиная с года. Все группы уютные, теплые и просторные. При входе в здание предусмотрен пандус для доступности маломобильных групп населения и заезда колясок. В помещении есть два лифта.

Для детей здесь имеется массажный кабинет, кабинет водолечения и физиотерапии, спелеокамера и сенсорная комната, бассейн, компьютерный класс, музыкальный и спортивный залы, а также зал ЛФК и фитобар.

На третьем этаже воспитанники смогут позаниматься в гимнастическом зале, развить творческие способности в изостудии и леготеке.

В финале поздравительной речи губернатор ЯНАО пообещал жителям Лабытнанги новую школу, которую начнут строить в ближайшее время.