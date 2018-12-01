  • 24 декабря 201824.12.2018понедельник
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -31..-33 С 3 м/с ветер восточный

Дошколята Лабытнанги получили новый детский сад

Общество, 16:10 24 декабря 2018

ИА «Север-Пресс» | Фото: ИА «Север-Пресс»

Детский сад "Снежинка", рассчитанный на 300 детей, открыли в Лабытнанги 24 декабря. В торжественной церемонии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает ИА "Север-Пресс".

Он сказал, что для города — это долгожданное событие и добавил, что на Ямале скоро появится еще 31 дошкольное учреждение.

Глава администрации города Марина Трескова сообщила: "Для нашего города — это большой подарок. Мы приложим максимум усилий, чтобы этот дворец стал центром профилактики здоровья для всех наших маленьких лабытнангских детей".

В новом корпусе есть ясли, которые могут посещать малыши, начиная с года. Все группы уютные, теплые и просторные. При входе в здание предусмотрен пандус для доступности маломобильных групп населения и заезда колясок. В помещении есть два лифта.

Для детей здесь имеется массажный кабинет, кабинет водолечения и физиотерапии, спелеокамера и сенсорная комната, бассейн, компьютерный класс, музыкальный и спортивный залы, а также зал ЛФК и фитобар.

На третьем этаже воспитанники смогут позаниматься в гимнастическом зале, развить творческие способности в изостудии и леготеке.

В финале поздравительной речи губернатор ЯНАО пообещал жителям Лабытнанги новую школу, которую начнут строить в ближайшее время.

﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский сад , Лабытнанги , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 24.12.201825 декабря - события дня
17:16 24.12.2018В Исетском районе оценили елки собственного изготовления
16:54 24.12.2018Россияне назвали главные события 2018 года
16:32 24.12.2018Зимник Салехард – Надым к проезду готов