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Зимник Салехард – Надым к проезду готов

Общество, 16:32 24 декабря 2018

89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

Движение по зимней автодороге "Салехард – Надым" откроется с 24 на 25 декабря, сообщает управление МЧС по ЯНАО.

Автозимник будет готов принять транспорт общей массой до 5 тонн. Оперативную информацию о работе автозимников на Ямале можно узнать по номеру телефона 8 (34922) 7 17 04.

На реках процессы ледообразования проходят неравномерно, предупреждают спасатели. Толщина льда не везде одинакова, возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед. Прежде всего, в группе риска находятся дети, любители зимней рыбалки, нерадивые водители, игнорирующие предупреждения, сокращающие путь по водоемам.

Водители, которые выезжают на закрытые автозимники, рискуют собой и пассажирами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101.

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# зимник , МЧС по ЯНАО , Ямал

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