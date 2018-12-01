Зимник Салехард – Надым к проезду готов
Движение по зимней автодороге "Салехард – Надым" откроется с 24 на 25 декабря, сообщает управление МЧС по ЯНАО.
Автозимник будет готов принять транспорт общей массой до 5 тонн. Оперативную информацию о работе автозимников на Ямале можно узнать по номеру телефона 8 (34922) 7 17 04.
На реках процессы ледообразования проходят неравномерно, предупреждают спасатели. Толщина льда не везде одинакова, возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед. Прежде всего, в группе риска находятся дети, любители зимней рыбалки, нерадивые водители, игнорирующие предупреждения, сокращающие путь по водоемам.
Водители, которые выезжают на закрытые автозимники, рискуют собой и пассажирами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101.