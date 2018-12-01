Почти десять тысяч особых пассажиров на вокзалах свердловской магистрали получили помощь

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Более 9,6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья воспользовались услугами помощи и сопровождения на вокзалах Свердловской железной дороги с начала 2018 года. Это на 8% больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.

Для содействия маломобильным пассажирам на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях работают специализированные службы. Там, где такой службы нет, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

На вокзалах свердловской магистрали последовательно создаются условия для комфортного пребывания. В ходе масштабной реконструкции был полностью адаптирован для всех категорий маломобильных пассажиров вокзал Екатеринбург. Продолжаются работы по комплексной адаптации вокзалов Пермь-2 и Тюмень.

Напомним, пассажиры с ограниченными физическими возможностями имеют право на бесплатное сопровождение от или до автотранспорта на территории вокзала. Особые пассажиры могут получить содействие при оформлении проездных документов на вокзале, пользовании камерой хранения и другими услугами. Маломобильному пассажиру предоставят вспомогательные технические средства для передвижения, помогут доставить ручную кладь и сесть в поезд.

Чтобы воспользоваться ситуационной помощью, необходимо оформить заявку по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, добавочный 1.

Телефонная линия работает круглосуточно.