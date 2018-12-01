  • 25 декабря 201825.12.2018вторник
  • USD68,4073
    EUR77,8886
  • В Тюмени -29..-31 С 4 м/с ветер юго-восточный

Ученики Школы инженерного резерва представляют свои проекты

Общество, 13:59 25 декабря 2018

Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

"Лучший проект ШИР" стартовал в Тюменском индустриальном университете 24 декабря. На трехдневной конференции будет представлено 23 проекта по шести направлениям, сообщает вуз.

В конкурсе принимают участие около 160 учеников ШИР.

В первый день обучающиеся презентовали работы в направлениях "Робототехника Lego", "Прототипирование 3-6 класс" и "Химия 7-8 класс".

В "Робототехнике Lego" ребята показали четыре проекта роботов для игры в кегельринг, "механическую руку" для работы в автосервисе и устройство для "умной" парковки автомобилей.

В направлении "Прототипирование" команда представила проект "Эхо зонд для поиска морских млекопитающих".

Самые старшие участники первого дня – команда 7-8 классов четыре месяца работала над созданием водооталкивающей пропитки, которой они планируют обрабатывать вещи собственной линейки одежды.

25 и 26 декабря ребята представят проекты в направлениях: "Робототехника Arduino", "Прототипирование 7-11 класс", "Разработка сайтов" и "Проектная химия".

Имена победителей конкурса-конференции станут известны 28 декабря, их объявят в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в 14 часов.

﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , конференция , ТИУ , ШИР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 25.12.2018Новая школа в Суходолье откроется в 2019 году
13:59 25.12.2018Ученики Школы инженерного резерва представляют свои проекты
13:37 25.12.2018Югорские школьники дарят варежки добра людям, попавшим в ДТП
13:04 25.12.2018Ансамбль Росгвардии представил клип на песню Last Christmas