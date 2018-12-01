Ученики Школы инженерного резерва представляют свои проекты

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

"Лучший проект ШИР" стартовал в Тюменском индустриальном университете 24 декабря. На трехдневной конференции будет представлено 23 проекта по шести направлениям, сообщает вуз.

В конкурсе принимают участие около 160 учеников ШИР.

В первый день обучающиеся презентовали работы в направлениях "Робототехника Lego", "Прототипирование 3-6 класс" и "Химия 7-8 класс".

В "Робототехнике Lego" ребята показали четыре проекта роботов для игры в кегельринг, "механическую руку" для работы в автосервисе и устройство для "умной" парковки автомобилей.

В направлении "Прототипирование" команда представила проект "Эхо зонд для поиска морских млекопитающих".

Самые старшие участники первого дня – команда 7-8 классов четыре месяца работала над созданием водооталкивающей пропитки, которой они планируют обрабатывать вещи собственной линейки одежды.

25 и 26 декабря ребята представят проекты в направлениях: "Робототехника Arduino", "Прототипирование 7-11 класс", "Разработка сайтов" и "Проектная химия".

Имена победителей конкурса-конференции станут известны 28 декабря, их объявят в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в 14 часов.