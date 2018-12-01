Расписание движения автобусов по области изменится в первые дни нового года
Изменения в расписание внутриобластного движения автобусов будут внесены на 1 и 2 января 2019 года, сообщает Тюменский автовокзал.
"Учитывая низкий пассажиропоток, 1 января сокращается движение междугородных маршрутов по районам юга области и пригородных маршрутов", - рассказали в отделе эксплуатации объединения автовокзалов и автостанций.
2 января изменения в расписании будут в семи рейсах, следующих в Сосновку, Богандинский, Княжево, Кунчур, Искру, Торгили.
Узнать время отправления по интересующему направлению и купить билет пассажиры могут на официальном сайте Тюменского автовокзала.
За уточнениями можно обратиться на телефон справочной службы Тюменского автовокзала по номерам: 50-05-93, 35-79-22.
Ирина Кургузова