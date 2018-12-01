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Расписание движения автобусов по области изменится в первые дни нового года

Общество, 09:35 26 декабря 2018

vokzal72.ru | Фото: vokzal72.ru

Изменения в расписание внутриобластного движения автобусов будут внесены на 1 и 2 января 2019 года, сообщает Тюменский автовокзал.

"Учитывая низкий пассажиропоток, 1 января сокращается движение междугородных маршрутов по районам юга области и пригородных маршрутов", - рассказали в отделе эксплуатации объединения автовокзалов и автостанций.

2 января изменения в расписании будут в семи рейсах, следующих в Сосновку, Богандинский, Княжево, Кунчур, Искру, Торгили.

Узнать время отправления по интересующему направлению и купить билет пассажиры могут на официальном сайте Тюменского автовокзала.

За уточнениями можно обратиться на телефон справочной службы Тюменского автовокзала по номерам: 50-05-93, 35-79-22.

Ирина Кургузова

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# автобусы , расписание

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