Сборы российских фильмов побили рекорд по окупаемости

| Фото: www.fond-kino.ru | Фото: www.fond-kino.ru

Кассовые сборы российских фильмов в 2018 году составили 13,1 млрд рублей. Число фильмов, окупившихся в прокате, по итогам года должно стать рекордным за всю историю, сообщает Министерство культуры РФ.

"Согласно прогнозам, по итогам года сборы российских фильмов достигнут 13,5 млрд рублей, а количество зрителей превысит 56 млн человек", — сообщает пресс-служба Фонда кино.

По состоянию на начало декабря принесли прибыль уже 12 картин, а в конце декабря выходят в прокат еще четыре фильма, которые также могут окупиться.

"Сборы и посещаемость зарубежных картин в этом году сократились на 10 процентов. При этом соответствующие показатели российских фильмов, наоборот, демонстрируют рост 4,7 процента", — подчеркнули в Фонде кино.

В 2018 году восемь кинокартин собрали более 1 млрд рублей кассовых сборов, две из которых — российского производства: "Движение вверх" (2,9 млрд рублей) и "Лед" (1,4 млрд рублей). Эти фильмы в кинотеатрах посмотрели 11,5 млн и 6 млн зрителей соответственно.