Мамы-блогеры интересовались у Александра Моора поддержкой семей и детским образованием

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Мерами поддержки многодетных семей, не находящихся в статусе малоимущих, интересовались у губернатора Тюменской области Александра Моора мамы-блогеры, пришедшие на пресс-конференцию главы региона в музейный комплекс имени Словцова.

Губернатор отметил, что такие семьи могут рассчитывать на региональный материнский капитал на третьего и последующих детей. Им частично компенсируют затраты на оплату детского сада и питания в школах. С 2013 года в Тюменской области выплачивается субсидия на приобретение жилья для тех семей, у которых сразу родилась тройня. За время действия этого закона 46 семей обзавелись собственным домом или квартирой.

Александр Моор сообщил, что за последние 10 лет в области в три раза выросло число многодетных семей, сейчас их почти 25 тысяч.

Комментируя вопрос о доступности дополнительного образования для детей, глава региона напомнил, что в Тюменской области серьезно развивают спортивную инфраструктуру. Во всех реконструируемых и строящихся школах обязательно создаются современные спортплощадки. Он посетовал на то, что современные дети мало времени проводят на свежем воздухе и вспомнил моменты своего детства, когда на любой свободной площадке ребята с удовольствием играли в футбол, а зимой - в хоккей в валенках.

"Важно развивать в детях социальные навыки, так называемые soft skills, это лидерство и коммуникации со сверстниками и старшими людьми. Это те навыки, которые многие компании при приеме на работу ценят даже больше, чем профессиональные. Еще один вопрос - вопрос безопасности, в большей степени во время их общения в интернете. Здесь ничего другого не придумано, кроме разговора отца и сына о том, что такое хорошо и что такое плохо. Запрещать нельзя, это еще хуже, нужно объяснять, рассказывать, убеждать, формируя в них внутреннюю систему ценностей", - считает Александр Моор.

Затрагивая тему гармоничного развития детей, губернатор привел в пример технопарк "Кванториум", который уже работает в Тюмени, а в 2019 году появится и в Тобольске. Подобные центры, а также кружки робототехники при школах не менее актуальны, чем секции, помогающие физическому и эстетическому развитию детей, уверен он.

Дарья Казакова