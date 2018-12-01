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ГИБДД разыскивает участника ДТП в Тюмени

Происшествия, 08:51 26 декабря 2018

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Разыскивается один из участников дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 декабря в 01 час 35 минут в районе перекрестка ул. Ленина – Первомайская Тюмени, сообщает региональная ГИБДД.

Установлено, что после столкновения автомобилей "Лексус" и "Тойота", водитель "Тойоты" уехал с места ДТП.

Если кому-то что-то известно о водителе автомобиля "Тойота", государственный номер В 744 УТ 72, или его местонахождении, просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области: кабинет № 900, телефоны 291-488, 291-499.

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# ГИБДД , ДТП , розыск

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