  • 26 декабря 201826.12.2018среда
  • USD68,7448
    EUR78,4309
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер юго-восточный

"Оливье" и "Шубу" можно усовершенствовать, считает директор ресторана "Потаскуй"

Общество, 17:05 26 декабря 2018

https://salat-olive.ru | Фото: https://salat-olive.ru

Сделать более здоровыми традиционные блюда к новогоднему столу советует директор тюменского ресторана "Потаскуй" Лидия Носова.

По ее мнению, Новый год — это не повод отказываться от любимых блюд, но лучше сделать их более диетическими и полезными.

Так, в салат "Оливье" лучше вместо колбасы и картофеля положить индейку и корень сельдерея, а заправку сделать на основе нежирного йогурта с горчицей и соевым соусом.

Подобным образом Лидия Носова советует усовершенствовать и другой, не менее популярный, салат "Шуба". По поводу названия этого блюда ресторатор рассказала интересную историю. Оказывается, правильное название этого салата именно "ШУБА". Он был придуман на заре большевизма и расшифровывается как "Шовинизму и Убожеству Бой и Анафема".

Возвращаясь к последним тенденциям правильного праздничного стола, Лидия Носова добавила: "Сейчас всеобщая ориентация на приготовление более здоровых блюд, в первую очередь это отказ от жирного и жареного. Я считаю, что новогодний стол должен приносить радость и удовольствие и от еды, и от общения близких людей. Мы, например, в ресторане "Потаскуй" готовим множество блюд навынос к новогоднему столу. И готовы приготовить их для заказчиков в более здоровых вариантах".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# застолье , Лидия Носова , Новый год , Потаскуй , салат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 26.12.2018"Оливье" и "Шубу" можно усовершенствовать, считает директор ресторана "Потаскуй"
16:43 26.12.2018Тюменский госуниверситет получил специальную награду в Сколково
16:32 26.12.2018Претендент на "Оскар" фильм "Айка" выйдет в российский прокат в начале 2019 года
16:21 26.12.2018Ямальский путешественник станет Дедом Морозом для детей в Хабаровске