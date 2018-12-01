"Оливье" и "Шубу" можно усовершенствовать, считает директор ресторана "Потаскуй"

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Сделать более здоровыми традиционные блюда к новогоднему столу советует директор тюменского ресторана "Потаскуй" Лидия Носова.

По ее мнению, Новый год — это не повод отказываться от любимых блюд, но лучше сделать их более диетическими и полезными.

Так, в салат "Оливье" лучше вместо колбасы и картофеля положить индейку и корень сельдерея, а заправку сделать на основе нежирного йогурта с горчицей и соевым соусом.

Подобным образом Лидия Носова советует усовершенствовать и другой, не менее популярный, салат "Шуба". По поводу названия этого блюда ресторатор рассказала интересную историю. Оказывается, правильное название этого салата именно "ШУБА". Он был придуман на заре большевизма и расшифровывается как "Шовинизму и Убожеству Бой и Анафема".

Возвращаясь к последним тенденциям правильного праздничного стола, Лидия Носова добавила: "Сейчас всеобщая ориентация на приготовление более здоровых блюд, в первую очередь это отказ от жирного и жареного. Я считаю, что новогодний стол должен приносить радость и удовольствие и от еды, и от общения близких людей. Мы, например, в ресторане "Потаскуй" готовим множество блюд навынос к новогоднему столу. И готовы приготовить их для заказчиков в более здоровых вариантах".