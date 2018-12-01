Медработники подготовили подарки к Новому году для одиноких ишимских пенсионеров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 80 тыс. рублей собрали сотрудники ишимской областной больницы № 4 для одиноких малоимущих пожилых людей в рамках благотворительной акции #ЩедрыйВторник. Из них 60 тыс. рублей передали пенсионерам в виде материальной помощи, а на оставшиеся 20 тыс. рублей сформировали новогодние подарки с продуктами, фруктами и сладостями.

Продуктовые наборы и деньги вручили 30 бабушкам и дедушкам, которых регулярно посещают социальные работники. Большинство из них из-за плохого самочувствия длительное время не выходят из дома. Самой старшей участнице благотворительной акции в ноябре исполнилось 90 лет.

"Они нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке. Они живут возле нас, а мы их зачастую не замечаем. Эта акция – возможность осчастливить одиноких старичков, поднять им настроение. Большое спасибо коллективу, потому что все очень активно откликнулись и приняли участие в акции. Неудивительно, потому что чувство сопереживания, милосердия свойственно медицинским работникам", - подчеркнул заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дмитрий Бойко.

Для ишимских пенсионеров визит врачей стал настоящим сюрпризом и новогодним подарком.

Инна Кондрашкина