Более сорока миллионов россиян посетили театры в 2018 году

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

40 млн человек посетили российские театры в 2018 году, музеи — 130 млн, сообщает Министерство культуры РФ.

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культура является одной из самых быстро развивающихся сфер в России: "Те цели, которые мы обсуждали в прошлом, достигнуты. Культура сегодня — одна из самых быстро развивающихся и очень важных отраслей. Те результаты, которые мы даем, всемирно признаны".

Она также подчеркнула, что в 2019 году крупнейшие учреждения культуры должны сфокусировать внимание на регионах России. Такая же задача была поставлена в прошлом году: “Мы с успехом реализовали программу "Большие гастроли", которая охватила всю территорию России, и другие проекты. Такие программы надо усиливать", — отметила Ольга Голодец.

По ее мнению, гастрольное направление должно стать обязательной частью госзадания крупнейших учреждений культуры. "У всех ведущих учреждений должна быть часть госзадания, предполагающая гастрольную деятельность, — подчеркнула она. — Не все россияне могут доехать до Москвы, Санкт-Петербурга, не все могут попасть в наши учреждения, а цель Года театра — предоставить жителям всех регионов равномерный доступ к лучшим образцам искусства".

Напомним, указом президента страны, 2019 объявлен в России Годом театра.