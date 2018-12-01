Тарифы на пригородные перевозки в регионе изменятся с января

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в Тюменской области будут проиндексированы с 1 января 2019 года, сообщает Свердловская пригородная компания.

Стоимость проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона составит 25 рублей за поездку на расстоянии до 5 км, 48 рублей за поездку протяженностью от 16 до 25 км, 75 рублей – от 36 до 45 км, 129 рублей – от 76 до 85 км, 217 рублей – от 181 до 200 км.

Стоимость проезда в границах "Единой тарифной зоны" (участок следования пригородных поездов от станции "Утяшево" до станции "Войновка" включительно в Тюмени) устанавливается в размере 25 рублей.

Стоимость проезда на маршруте Тюмень – Тобольск устанавливается в размере 718 рублей для проезда в вагоне 1 класса, 466 рублей - для проезда в вагоне 2 класса, 359 рублей – в вагоне 3 класса (без указания мест).

В среднем рост тарифа составил 4,2%. Индексация проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов.