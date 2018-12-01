Тюменский медуниверситет приглашает на день открытых дверей

| Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ | Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ

День открытых дверей в Тюменском государственном медицинском университете состоится 30 марта 2019 года. Вуз откроет двери для учащихся старших классов общеобразовательных школ, родителей и преподавателей.

Мероприятие пользуется большой популярностью не только у тюменских школьников, но и у выпускников юга области, Кургана и северных округов. В этот день залы и аудитории вуза с трудом вмещают всех желающих поближе познакомиться с университетом и будущей профессией, сообщает пресс-служба университета.

В программе – знакомство с руководством и профессорско-преподавательским составом вуза, экскурсии по кафедрам и музеям. Гости праздника смогут получить всю информацию о правилах приема в университет.

Свои яркие интерактивные площадки организуют все пять факультетов университета. Ребята познакомятся с деканами, сотрудниками вуза, смогут задать множество самых разных вопросов самим студентам.

Здесь же можно будет увидеть массу интересного: медицинские инструменты, оборудование, фантомы и тренажеры, лекарственные препараты и травяные лечебные сборы. Стоматологический факультет устроит для гостей настоящее представление, наглядно показав, как сохранить здоровые зубы и ослепительную улыбку на долгие годы. У школьников и родителей появится возможность самостоятельно управлять аппаратами для лечения кариеса, сверлить полости и ставить пломбы.

День открытых дверей – это прекрасная возможность ближе ознакомиться с университетом и получить представление о том, что такое кафедра, лаборатория. Ребята побывают в знаменитом анатомическом музее, в музее истории Тюменского ГМУ, увидят, как готовятся лекарства и как выглядит аптека изнутри.

Более подробная информация о проведении дня открытых дверей в Тюменском ГМУ в 2019 году появится на сайте вуза в разделе "Объявления" в начале года.