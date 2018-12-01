В Тюмени в новогодние праздники будут тщательнее следить за вывозом мусора

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Усиленное дежурство своих сотрудников обеспечит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Тюменской области с 1 по 9 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение" (ООО "ТЭО"), с начала нового года контейнеры будут опустошаться ежедневно. Но в новогодние праздники число рейсов будет увеличено.

"Во время новогодних праздников, как правило, образуются самые большие объемы твердых коммунальных отходов: иногда в два, а то и в три раза больше среднесуточной нормы, - рассказал генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин. - Уже сейчас мы принимаем необходимые меры, чтобы жители города не испытывали никаких неудобств".

Во время новогодних каникул любой житель областного центра может сообщить о скоплениях отходов, несвоевременном вывозе мусора в диспетчерские службы компаний, которые транспортируют отходы на территории нахождения жилого дома и (или) организации, а также в единую диспетчерскую регионального оператора: 8-800-250-73-26 (ежедневно с 7 до 23 часов).

Принимать сигналы о переполненных контейнерах будут не только по телефону: сообщения, отправленные по электронной почте на адрес ro@ekoteo.ru без внимания не останутся.

С 1 января 2019 года в области начинает работать новая схема обращения с ТКО. Ответственность за весь цикл - от сбора до захоронения - лежит на региональном операторе ООО "ТЭО".