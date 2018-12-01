В Заводоуковске задержан водитель в нетрезвом состоянии

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жителя с. Сосновка 1996 г.р. остановили сотрудники ДПС ГИБДД Заводоуковского городского округа, сообщает региональное УМВД России.

Молодой человек проехал на запрещающий сигнал светофора. От водителя исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что ранее гражданин привлекался к ответственности за управление транспортным в состоянии опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Всего за последние семь дней инспекторами ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Заводоуковский" выявлено четыре аналогичных преступления.