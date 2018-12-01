Югорчанка бесплатно отработает за пьяную езду

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Женщину, обвиняемую в повторной пьяной езде, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

Жительница Излучинска подвергалась административному наказанию за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако вновь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль.

Суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.