Волонтерские проекты получат финансовую поддержку в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Конкурс поддержки региональных флагманских проектов в сфере волонтерства завершился в Тюменской области, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Девять опорных центров развития различных направлений добровольчества представили экспертной комиссии свои флагманские региональные проекты. Семь из них получили финансовую поддержку.

Проекты охватывают ключевые направления волонтерства в регионе. Представители регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Тюменского государственного медицинского университета представили проект "Комплексная позитивная динамика волонтеров-медиков".

Тюменское региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" рассказали о муниципальных медиацентрах в рамках проекта "Региональный медиацентр РДШ". Авторы проекта центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий пригласили всех к участию в экокроссе.

"Допрофессиональная в рамках спортивного добровольчества подготовка членов школьного лесничества Тюменской области" — проект Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР". Руководитель волонтерского центра Тюменского государственного университета презентовала проект социального добровольчества "Мы вместе".

Во всех муниципальных районах в 2019 году откроются представительства областной штаб-квартиры "Серебряных добровольцев" — заявили представители областного геронтологического центра. Инклюзивный клуб "Горизонт" Дворца творчества и спорта "Пионер" представил социальный проект по активизации волонтерской деятельности инклюзивного направления "Включайся!".

Авторы презентовали свои проекты перед представителями муниципальных районов и пригласили к совместной реализации территории.