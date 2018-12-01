В Тюменской области открыты еще две ледовые переправы

| Фото: МЧС Тобольск | Фото: МЧС Тобольск

Две ледовые переправы допущены к эксплуатации в Тюменской области, сообщает региональная ГИМС. 27 декабря инспекторы проверили ледовые пути в селах Сорокино и Покровское.

Таким образом, в регионе в настоящее время работают восемь ледовых переправ: в Тобольске, в с. Демьянское, Экстезерье, Уват и Тугалово через реку Иртыш, в с. Ярково и Сорокино через Тобол и Покровском через Туру район.

Для предотвращения гибели людей на переправах в Тюменской области работают патрульные группы. Они проводят мероприятия, беседы с населением, распространяют памятки и информационные брошюры.

В этой работе, помимо инспекторов ГИМС, участвуют сотрудники органов местного самоуправления и полиции, представители общественных организаций и волонтеры.